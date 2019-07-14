Меладзе, гудбай! Брежнева использует фанатов, чтобы сбежать от мужа-сухаря

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Начавшийся как сказка роман, судя по всему, скатился в скучную рутину.

Еще со времен, когда Вера Брежнева была участницей «ВИА Гры» у нее закрутился роман с продюсером Константином Меладзе. Ради будущей супруги продюсер бросил семью с детьми и на данный момент живет в браке уже с бывшей подопечной. Однако, уже около года ходят слухи, что в отношениях певицы и ее бывшего наставника все не так просто, как может показаться. Последние сутки Вера буквально закидала свою аудиторию в Instagram словами фанатов о том, как они любят Брежневу. Видимо, для блондинки поклонники остались единственным источником любви и поддержки.

Спустя несколько лет после тайного брака в Италии, сказочный роман между Брежневой и Меладзе превратился в скучную рутину, а сам продюсер стал мужем-сухарем, от которого теперь певица всеми возможными путями пытается сбежать. Это и неудивительно, ведь певица находится в самом расцвете своей красоты. Она без труда сможет найти себе мужчину, ради привлечения внимания которого не придется использовать фанатов. Меладзе же в этом случае «настигнет карма» за брошенную жену с детьми.

Брежневой стоило еще раньше обратить внимание на то, что ее отношения с Меладзе ничем хорошим не закончатся. Неоднократно сам продюсер во время интервью признавался в том, что в браке он – далеко не лучший вариант. С его слов: «В качестве мужа, я хуже некуда», но Веру это, по какой-то причине, не убедило. В результате сейчас она вынуждена искать пути отхождения, ведь так просто сбежать от продюсера у нее точно не выйдет.