Умилительное фото будущих братьев или как Виторган и Нинидзе познакомили своих детей

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Хейтеры предположили, что на фотографии, которую выставил актёр, его сын Платон обнимает сына Нино Нинидзе.

Недавно в сети прогремела новость о появлении новой пары в российском шоу-бизнесе. Новоиспеченными влюбленными являются: актёр Максим Виторган и актриса Нино Нинидзе. Пару неоднократно видели на светских мероприятиях и даже запечатлели их совместный поход в театр. Как это часто бывает, звёзды первое время не афишируют отношения, но рано или поздно всё тайное становится явным. Нам остаётся только ждать. Совпадение или судьба, но в этом году Максим и Нино развелись со своими бывшими супругами. У обоих есть дети от предыдущего брака, у Нино сын Александр (3), у Максима сын Платон (2).

И кажется, пользователи сети стали свидетелями рождения новой семьи. Максим Виторган выставил фотографию, на которой изображены два мальчика: один из них Платон, другой, как предполагают подписчики - сын Нино. Умилительное фото будущих братьев порадовало пользователей сети. Мальчишки словно родные прижались друг к другу. Как утверждают подписчики, дети должны расти в полной семье, где царит любовь и взаимоуважение.

Некоторые предположили, что Виторган и Нинидзе познакомили своих детей и когда мальчишки поладили, решили запечатлеть этот момент для будущего семейного альбома. Если все предположения по поводу Максима и Нино окажутся реальными, то это действительно будет замечательной новостью. Правда не для всех, бывшие супруги Ксения Собчак и Кирилл Плетнёв, вряд ли доверят малышей своим экс-супругам.