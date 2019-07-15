Приравняли к общей массе и потеряла изюминку - Арнтгольц раздражает фанатов однобокостью

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Любовь мешает Татьяне расти, как актрисе.

Татьяна Арнтгольц заработала прекрасный имидж. Фанаты считали артистку одной из самых лучших героинь сериалов «Первого канала». Но видимо, Татьяна поставила на первое место личную жизнь и перестала развиваться в профессиональной сфере. Об этом говорит большое количество негативных отзывов на странице Арнтгольц. Если раньше в основном преобладали положительные отзывы, то сегодня артистку приравняли к общей массе и пишут, что она потеряла изюминку.

«Я ей не верю. Заигралась, нужно меняться. Много крика в кадре. Однообразная игра. Нужно работать над собой. Типаж под копирку», - пишут пользователи на странице Тани.

Заметно, что Татьяна стала раздражать фанатов однобокостью в игре. Зрители могли устать от одного образа устали: практически во всех фильмах девушка играет положительную школьницу, провинциалку, которая превращается в настоящую леди, жену и мать готовую на все ради своей семьи. Актриса стала заложницей одного актёрского амплуа. Таня говорила в одном интервью, что для нее главное семья и она не гонится за новыми ролями. Вероятно, зрители чувствуют равнодушное отношение актрисы к работе и отвечают тем же.

Татьяна Арнтгольц после знакомства с Марком Богатыревым стала ещё более скрытной. Она перестала контактировать с фанатами и радовать новыми публикациями. По слухам, актриса тайно вышла замуж за звезду сериала «Кухня» и ждёт от него ребенка.