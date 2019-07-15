Властной Саше Черно припомнили, как она «заглядывала в рот» Лере Фрост, а потом предала

Сегодня, 01:00

Участница «Дома-2» была на «побегушках» у Фрост, а потом перестала общаться с подружкой, когда впервые получила деньги от продюсеров шоу.

Девушка стала самостоятельной и ей не потребовалась защита старенькой участницы и ее советы. Самая скандальная участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно не всегда была такой властной и жесткой по отношению к другим. Оказывается, когда девушка только пришла на проект – побороть свой страх и потерять комплексы лишнего веса, ей помогла именно Валерия Фрост. Лера славится своей любовью к дорогим вещам, не менее дорогим подаркам и люксовым автомобилям. Ведущая шоу Юлия Ефременкова не раз заявляла, что Лера оказывает эскорт-услуги для богатых «папиков», когда ее отпускали на выходные с периметра. А позже девушка возвращалась с дорогими подарками. Саша Черно покрывала свою новую «подружку» до тех пор, пока сама не стала яркой участницей и не получила первый гонорар за скандал от продюсеров телестройки. Пользователи в сети припомнили властной Саше Черно, как она «заглядывала в рот» Лере Фрост, ходила хвостиком, приносила тапочки, а потом предала.

Валерия, как истинная леди учила Сашу правильно говорить, высказывать свою позицию, одеваться по моде, худеть и быть стервой. Девушка действительно помогала Черно. И делала она это только потому, что сама была в такой же ситуации, что и Саша – с лишним весом и никому не нужной. В свое время, от Саши и вовсе отказалась мама, когда она была еще совсем маленькой. Для нее – это травма из детства.

Девочка выросла, пришла на проект и стала популярнее, чем Фрост. Затем ей нужно было сместить бывшую подружку с трона. После первой ссоры девушка рассказала участникам, чем именно занимается Лера Фрост в гостиницах, подтверждая слова Ефременковой. Продюсеры стали компрометировать участников, чтобы они рассказали больше откровений о яркой Лере Фрост. Получается, Саша просто продала секрет Леры продюсерам.

Она забыла, как плакала у Леры на плече и просила помочь вернуть Иосифа Оганесяна. Сейчас же на Сейшельских островах планируется новое шоу с участием Валерии, в качестве соведущей Андрея Черкасова. А Саша Черно не может себе простить такую удачу бывшей подружки и уже начала вставлять палки в колеса, припоминая бывшим участникам, кто такая Лера Фрост.