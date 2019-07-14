Ему предложили попробовать кавказскую овчарку. Панин спасовал перед настоящими мужиками

Сегодня, 11:00

Актер испугался шуток с соседней машины, где сидели внушительные мужчины и просили передать на Кавказ «салам».

Известный актер Алексей Панин уже более полугода, как покинул Москву и сейчас обитает то в провинции на съемках фильма, то в США. Большую часть он живет в Америке только потому, что боится – в России его загнобят свои же коллеги. За последний месяц его уличили в нескольких скандалах, где он сильно отличился на видео характера 18+. После скандала и признания в том, что он мужчина нетрадиционной ориентации его стали травить в сети. Только ленивый не видел видео с Панин, оно стало уже именем нарицательным. «Одна нога здесь – другая там!», «Вот и не осталось мест, куда не ступала нога человека», - писали инсайдеры в его соцсети.

А знаменитые юмористы Батрутдинов, Харламов и Скороход только подшучивали под ним, выпуская очередные видео с его лицом. Все это и сказалось на его конечной репутации. Буквально на днях Алексей Панин стоял в пробке на своей машине, рядом с ним на соседней полосе остановились мужчины и стали задавать ему вопросы. «Панин! Как ты Панин? Как дела? Салам передай на Кавказ! Пацанам на Кавказ салам передай. Че настроения нет? Как кавказскую овчарку подставить тебя хотят!», - кричали «соседи» по дороге. На что актер сильно растерялся.

Стало понятно, что Панин боится сильных настоящих мужчин с соседней машины, поскольку он является мужчиной с нетрадиционной ориентаций, то вызывает неприязнь у собеседников. Мужчины предложили ему попробовать кавказскую овчарку. А Панин спасовал перед настоящими мужиками.

Он закрыл окно машины и опустил глаза в низ. Вероятно, Алексею было нечего сказать мужчинам, он побоялся, что за неверное слово – они просто выйдут и разнесут его машину. Было явно видно, что его собеседники издеваются над ним и его фетишем в сексуальных делах. Помнится некоторое время назад он обещал разнести в пух и прах Харламова за шутки в его сторону. Интересно, что случилось с Алексеем, когда он встретил в живую на своем пути настоящих мужиков?