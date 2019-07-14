Мама Африкантовой «жгет» в сети так, как бы она танцевала на свадьбе у Капаклы

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Татьяна Африкантова выкидывает новые канделябры.

Уже завтра состоится долгожданная свадьба Романа Капаклы и Марины Африкантовой. Еще совсем недавно пара хотела отменить свадьбу из-за незапланированных проблем. Стоит напомнить, что все проблемы произошли из-за того, что мама Марины влезла в отношения пары. Но последнее время Татьяна удивляет своей добротой и любовью к Роману. Сначала ударила его в шею, а теперь показывает свое обожание к зятю. Скорее всего, это происходит из-за того, что Татьяна понимает, что если она хотя бы на время не перестанет чудить, то Роман сбежит от ее дочки. Как и все предыдущие мужчины. Родители Романа не хотели свадьбу на камерах, вероятно из-за того, что они примерно представляют, что может устроить на торжестве Татьяна Африкантова.

От Татьяны, можно ожидать всё, что угодно. Недавно она показывала, как привлечь нужного мужчину с помощью, так называемых запахов. Несколько часов назад, Татьяна опубликовала видео в Instagram, на котором возрастная женщина «жгет» со своими подружками. Может быть Татьяна решила сразу показать, как бы она отплясывала на свадьбе Капаклы.

Мама Марины уже выложила несколько постов в преддверии праздника молодых. Только вот Роман и Марина пришли к решению, что свадьба у них состоится в очень узком кругу. Название свадьбы: «Счастье на двоих». Пара хотят насладиться друг другом, так сказала Татьяна Владимировна. Скорее всего, просто родители Романа не захотели знакомиться с мамой Марины и тратиться на торжество. Так же подписчики Татьяны предпологают, что Роман жадный и не хочет тратиться на свадьбу, а Марина просто соглашается с ним, чтобы не ругаться и не перечить своему жениху.