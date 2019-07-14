Слюни текут, но до свадьбы ни-ни или как Королеву раскритиковали за «жёсткие условия» по отношению к сыну

Сегодня, 07:00

Спокойное поведение девушки 17-летнего Архипа показалось фанатам подозрительным.

17-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзан) обзавёлся девушкой и все больше вызывает интерес в сети. Фанатов обескуражило, что «золотой» ребёнок связался с бывшей участницей скандального телепроекта «Дом-2» Марией Слугиной. Девушка успела прославиться на шоу, сыграть жертву насилия на телеканале «Домашний», в постановочной судебной передаче «По делам несовершеннолетних», была героиней на СТС в шоу «Сердца за любовь». Сегодня девушка часто подписывает публикации хештегом «начинающая певица», видимо Архипа и Марию объединяет любовь к музыке. Или звездная мама?

Многие пользователи заметили, что девушка перестала появляться на вышеуказанных мероприятиях, пытается быть скромной и прилежной. Складывается впечатление, что Наташа Королева поставила условия будущей невестке: не участвовать в сомнительных шоу и не заниматься волшебством с сыном до полного совершеннолетия. Об этом говорит чересчур смиренное поведение Марии и уверенность в лице Наташи, которая с гордостью дефилирует на мероприятиях с сыном и невесткой.

«Она с таким лицом будто ждёт, что её спросят, как она контролирует личную жизнь сына», «Я слышала, что Наташа поставила условия отношениям! Одобряет, если они будут спать раздельно», - пишут на странице Королевой.

Инсайдеры раскритиковали «жёсткие условия» Наташи Королевой по отношению к сыну. Получается, мама решила ограничить сына, хоть и слюни текут, но до свадьбы ни-ни.

Если это правда, то такими условиями и вмешательствами в личную жизнь сына Королева рискует вырастить из Архипа «маменькиного сынка», который никогда не выпустит юбку и мамы из рук. Многие заметили, что глядя на мальчика чувствуется авторитарный характер родителей – выглядит парень закомплексованным и некоммуникабельным.