Пынзарь бросила детей в Турции и улетела развлекаться в Москву

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Кажется, Даше наплевать, что дети остались в чужой стране без отца и матери.

Звезда шоу «Дом-2» в очередной раз доказала, что максимально безответственно относится к воспитанию Артема и Давида. Дарья Пынзарь бросила детей в Турции в то время, как сама улетела развлекаться в Москву. Глядя на манеру обращения участницы скандального шоу к собственным детям, Даше в сети дали вполне подходящее прозвище «кукушка».

«Кукушка, как не глянешь, всё возле зеркала или ногти делает», – иронизируют подписчики, обеспокоенные судьбой детей.

Сама Пынзарь заявила, что «в Москве первым делом побежала» в салон красоты, «обновила цвет, нарастили дополнительные прядки и добавили розовых». А после, Даша «набрала себе два пакета шмоток». Складывается впечатление, что окрашенные волосы и горы одежды способны заменить девушке детей.

«Сыночки заждались вас с папулькой», «Даш, а ты детей в чужой стране одних оставляешь?», – поинтересовались пользователи.

Дарья Пынзарь не стала отвечать на комментарии. Девушка только продолжила активно выставлять в сети Instagram фотографии и видеоролики с отдыха в столице. По всей видимости, она совсем не переживает, о том, как живут ее дети в Турции без родителей. По сообщению одной из фанаток, Даша наняла сыновьям няньку. Вот только не совсем понятно, насколько должна быть хороша няня, чтобы родители совсем не пеклись о состоянии своих детей.