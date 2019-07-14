Калифорнийский ботокс не «зашёл»: Водонаева изуродовала губы «уколами красоты»

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Фотография, на которой ведущая не смогла сомкнуть губы, ужаснула пользователей сети

После того, как Алёна Водонаева подала на развод, она тут же отправилась отмечать это событие в Калифорнию. Ведущую сопровождал 8-летний сын Богдан и новый ухажёр Дмитрий. Пользователи сети предположили, что именно из-за молодого музыканта, Водонаева рассталась с мужем. Каждый день ведущая выставляет stories, в которых делится своими впечатлениями с отдыха. Но недавно, выставленная фотография ужаснула пользователей сети. Ведущая изуродовала губы «уколами красоты». Скорее всего, Водонаева решила не откладывать плановый визит к косметологу и отправилась увеличивать губы к зарубежным специалистам. По всей видимости, Калифорнийский ботокс не «зашёл». Вокруг губ ведущей образовался сильный оттёк. Вероятно, от превышения дозировки, нижняя губа подверглась кровоизлиянию, о чём говорит чёткий контур красного цвета. Ситуацию осложняет тот факт, что Алёна не смогла сомкнуть губы, из-за чего рот ведущей остался приоткрытый.

Специалисты утверждают, что это может быть последствием онемения и без того ослабленных лицевых мышц, у женщин после 30. Стоит отметить, что это не первые «уколы красоты», которая применила на себе бывшая участница телепроекта «Дом-2». У Алёны всегда была яркая, выдающаяся внешность, которую она решила несколько преукрасить. Подтянутая кожа лица, четкие скулы и пухлые губы это самые безобидные изменения коснувшиеся ведущую. Наиболее опасной стала операция по уменьшению груди. Дело в том, что Алёна Водонаева была обладательница внушительного 6 размера. Безусловно, хрупкой девушке такое достоинство было в тяжбу, болела спина и в целом, объёмная грудь доставляла много неудобств.

Алёна исполнила свою мечту и уменьшила грудь на несколько размеров, о чём без стыда поделилась в сети. Скорее всего, мы не раз увидим изменения во внешности ведущей. Как говорят специалисты, люди, которые прибегли к изменению в своей внешности, уже не смогут остановиться.