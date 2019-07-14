«А болванами управлять ведь проще!»: Мария Шукшина высказалась о дотациях «развратного» шоу «Дом-2» из госбюджета

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500 млн рублей – такая сумма озвучена для аналогового ТВ, чтобы «помочь» неимущим каналам, пропагандирующий разврат, насилие и низкопробный юмор в нашей стране.

Недавним скандалом на телевидении обернулись слова ведущего программы «Царьград-ТВ» и Марии Шукшиной. Известная актриса Мария Шукшина не смогла не высказаться о мракобесии, которое творится в кулуарах Министерства финансов РФ. Оказывается, Минфин очень серьезно предложил выделять дотации для «развратного» шоу «Дом-2» из госбюджета. Актриса опубликовала видео, где ведущий прямо говорит, что людей хотят сделать полными болванами, а за счет налогов, которые платят люди из своих зарплат, спонсировать «Дом-2» и некоторые другие развлекательные программы.

«Дом-2» - является самым скандальным ток-шоу за всю историю российского телевидения. Там пропагандируют беспорядочные половые связи, как норму поведения, а также употребление запрещенного, насилие, унижение чести и достоинства, ущемление в правах участников, помощь в эскорте для некоторых участниц и многое другое, о чем стыдно даже говорить.

Ведущий «Царьграда» ясно и четко обосновал свою позицию по этому поводу: «Минфин России, которые были инициаторами повышения налогов и пенсионного возраста для граждан страны, предлагают финансировать Дом-2 и прочую грязь , которая льется из всех щелей и утюгов за счет наших с вами средств».

Подписчики Шукшиной поддержали и актрису, и ведущего. Они стали задаваться вопросами для чего же это делается?

«А болванами управлять ведь проще, не правда ли?», - ответила Мария Шукшина.

Люди были возмущены такой политикой Министерства финансов.

«Я давно уже не молчу», - продолжила актриса.

Неравнодушные люди также стали высказывать свою позицию по этому вопросу: «На пенсии денег нет, на медицину нет, на детские дома нет, на больных онкологией нет, а на публичный дом есть! Вот, где сидят истинные патриоты России – в Минфине!», «Жесть! Эскортниц там выращивают для чиновников что ли? Или там чья-то любовница сидит на «Доме-2», «Дом терпимости 15 лет закрыть не могли, куча судом и пересудов, а теперь они решили поддержать его суммой в 500 млн. Совсем с ума сошли!», «Народ все понимает, а сделать ничего не может!».

И действительно, если следовать логике Министерства финансов России, то проще, когда люди, как стадо подчиняются и делают все так, как зомбирует их телевидение. Кому нужен разумный народ и здоровые люди? Вопрос остается у каждого гражданина на устах…