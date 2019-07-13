«Это про Наташу» - Николаев подарил фанатам надежду на возвращение Королёвой

Вчера, 23:00

Новой песней композитор рассказал о своих настоящих чувствах.

Супружеский союз Наташи Королёвой и Игоря Николаева многими считался самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса, пока брак музыкантов не распался в 2001 году. Недавно Николаев подарил фанатам надежду на возвращение Королёвой в свою жизнь, опубликовав отрывок из своей новой песни. В стихах композитора речь идёт о девушке с бездонными глазами, чья история является его истинной любовью. Учитывая, что Наташа Королёва является обладательницей выразительных глаз ярко-голубого цвета, несложно догадаться, что свежая композиция посвящена именно ей. Кроме того, в тексте новой песни Николаев рассказывает о скорых поездах, грохочущих в ночи, на одном из которых он вскоре должен приехать к своей возлюбленной. Вряд ли музыкант стал бы посвящать подобные строки своей супруге, ведь ему не нужно никуда ехать, чтобы встретиться с ней. Николаев в своей песне упоминает и о желании быть рядом с его любимой женщиной, где он будет находиться, словно в сказке. Нередко брачная жизнь оборачивается ежедневной однообразной рутиной, и именно семейный быт мог пробудить в композиторе романтика, желающего вновь погрузиться в то сказочное время, когда он был по-настоящему счастлив рядом с украинской красавицей.

Углубившись в смысл стихов Николаева, многие его фанаты заявили, что текст посвящён именно Королёвой, на что якобы указывает слишком много отсылок. Один из подписчиков Игоря добавил: «Это про Наташу», объяснив, что именно поэтому любовь музыканта связана с её историей, и ни с чьей другой. Множество почитателей Николаева подытожило, что данную песню он опубликовал именно сейчас совсем не случайно, ведь в данный момент как никогда сильны слухи о надвигающемся разводе в семействе Сергея Глушко и Наташи Королёвой. Впрочем, нашлись и те поклонники композитора, которые посчитали, что без своей любимой музы он стал сочинять постную «одноклеточную» музыку, и он хочет вернуть Королёву именно для того, чтобы вновь писать действительно хитовые композиции. Сам композитор пока никак не комментирует подобные слухи, вероятно, опасаясь сболтнуть лишнего в пылу обсуждений. Напомним, Игорь Николаев с 2010 года находится в браке с Юлией Проскуряковой, которая в 2015 году подарила супругу дочь Веронику.