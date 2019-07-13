Папа новый, а роман старый? Барановская познакомила жениха с детьми

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На отдыхе в Камбодже потенциальный муж сблизился с семьей Юлии.

Сейчас Юлия Барановская вместе с детьми отдыхает в Камбоджи. В стране джунглей их сопровождает старый знакомый Александр Телесов. Совместные снимки, признания в любви, отдых наедине с природой – все это указывает на то, что телеведущая разглядела в нем нечто большее, чем просто друга. Поклонники практически сосватали пару, а Юлия не стала терять времени и познакомила жениха с детьми.

На новых снимках в сети Instagram Телесов мило обнимает младшего сына Юлии. Похоже, знакомство прошло успешно. Дружной компанией они провели двое суток в джунглях, где ночевали, купались в водопадах и изучали местную фауну. Если Барановская правда хотела познакомить своих отпрысков с кавалеров, то она выбрала для этого лучший вариант.

Но вопрос, как долго Барановская поддерживает «дружеские» отношения с Телесовым, остается открытым. Папа у детей новый, а роман может быть старым. Больше месяца назад журналист тепло поздравил Юлию с днем рождения, признавшись в любви. Барановская не стала скрывать, что чувствует то же самое.

Фанаты надеются, что телезвезда наконец-то смогла найти свою половинку. Главное, что дети не отвергли мужчину и также желают своей матери женского счастья.