«Изнуряю себя адскими голодными диетами» или чем жертвует Асмус ради успеха и семьи

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Пока актриса не ест несколько недель, Харламов, похоже, «уплетает» за двоих.

Фанатов всегда удивляет, как Кристине Асмус удается сохранять свою фигуру. В 31 год актриса может похвастаться худобой, которая для многих представляет собой недостижимую мечту. Все дело в генетике – именно такие предположения высказывали поклонники, но Асмус решила развеять этот миф. Она выставила на своей странице в Instagram еще один шокирующий пост, рассказав, чем жертвует ради актерского успеха и семьи.

«Я изнуряю себя адскими голодными диетами», – разоткровенничалась звезда. Оказывается, перед съемками или выступлениями она не ест несколько дней, хотя ее голодовка может затянуться и на пару недель. Актриса призналась, что склонна к полноте, поэтому обязана держать себя в ежовых рукавицах. Себя она может воспринимать только очень худой, поэтому стоит предположить, что строгие диеты необходимы и для нормальных отношений с мужем.

Куда смотрит Гарик, раз его жена так себя изводит? Голодание плохо отражается на здоровье: может пострадать пищеварительная, репродуктивная и другие системы. Навязчивый страх поправиться достаточно часто превращается в психические нарушения. Самого «Бульдога» диеты, похоже, никак не затрагивают.

Примечательно, что Асмус может и не работать в театре, так как Харламов способен обеспечить всю семью. Зачем она вынуждает себя подрывать здоровье? Скорее всего, все дело в гордости и карьеризме самой Кристины: желание быть независимой и успешной играет решающую роль.