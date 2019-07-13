«Я амулетов не продаю»: Володина пытается открестится от мошенников

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Астролог в который раз пытается отмыться от клейма «гадалки-обманщицы» из перехода.

Василиса Володина - астролог, которая заработала большую часть своей популярности благодаря шоу «Давай поженимся!». После многочисленных выпусков программы, некоторые телезрители стали верить во все, что говорит «гадалка».

Именно тогда, когда к мнению Володиной стали прислушиваться многие, участились случаи мошенничества с использованием ее имени. От лица Василисы осуществлялась продажа различных оберегов и талисманов, которые совсем не помогали. Именно поэтому Володину окрестили «шарлатанкой» некоторые обманутые фанаты и даже спустя время «клеймо» с нее так и не спадает. Сама Василиса, конечно, отрицает свою причастность к продажам «чудодейственных» талисманов, но подписчики астролога уверенны, что она точно замешана.

Володиной, похоже, продолжают поступать жалобы и обвинения, но, вот, терпению астролога пришел конец и она решила попытаться навсегда откреститься от мошенников, которые торгуют от ее имени. Володина опубликовала пост, в котором написала целую статью относительно «шарлатанства». «Я амулетов не продаю», - заверяет всех Василиса и, похоже, надеется, что ее слова воспримут правильно и с нее смоется «клеймо мошенницы», которое на нее повесили злоумышленники.