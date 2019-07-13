Хейтеры высмеяли жадную Бузову за «зашкварную» рекламу

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Надоевший пиар тампонов от Ольги вызвал новую волну критики пользователей Сети.

Ольга Бузова в своем Instagram разместила очередной коммерческий видеоролик, в этот раз теледива прорекламировала средства женской гигиены. Активные хейтеры сразу же высмеяли жадную Бузову за «зашкварную» рекламу тампонов. «Докатилась до днища. Зашквар, а не реклама», «Оленька, денежек нехватает? Зачем еще и в гигиену лезть?», «Юлиана Караулова, зашкварившись на рекламе прокладок, не знала потом как отмыться. А Бузовой хоть бы что!», «Чего Оль, нормальную рекламу не дают?», «ob-это Ольга Бузова в прокладочно-тампонном виде?» — оставляют комментарии интернет-пользователи.

Несмотря на то, что Ольга активно выступает, выпускает альбомы, книги, ведет проекты, является владелицей ресторана, она, похоже, не страшится любых товаров, которые можно отрекламировать, с целью получить приличный гонорар. Видимо, ради денег Бузова готова если не на все, то на многое. По словам анонимного источника, за данную рекламу эпатажная певица получила около трех миллионов рублей.

По всей вероятности, это именно та сумма, ради которой Ольга согласиться на многие вещи, даже если это и отразится негативно на ее репутации.