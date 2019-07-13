Вражда и ненависть. Лопырева отомстила Бузовой за обвинение в предательстве подруги

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Виктория «вылила» на Ольгу много негатива.

Бузова ранее выступила с весьма резким заявлением в адрес Лопыревой. Она заявила, что Виктория поступила подло, так как увела бизнесмена Игоря Булатова из семьи, оставив его супругу Татевик Карапетян одну с двумя маленькими дочками. По некоторым данным, Татевик и Виктория находились в дружеских отношениях.

Скорее всего, Ольга не смогла остаться в стороне, ведь не так давно и сама стала жертвой предательства, когда ее бывший муж Дмитрий Тарасов завел любовную интригу с моделью Анастасией Костенко. С тех пор Бузову и Лопыреву стала объединять лишь вражда и ненависть.

Лопырева, вероятно, решила отомстить Бузовой за обвинение в предательстве подруги, назвав Ольгу бездарностью и коммерческим проектом. Модель смогла как можно сильнее уколоть Бузову и задеть за живое, ведь слава разрушительницы семьи ей явно не нравилась.

Стоит отметить, что сейчас у Булатова и Лопыревой подрастает сын, хотя изначально модель скрывала от общественности личность отца. Все эти события могут говорить о том, что Виктория Лопырева хочет как-то оправдаться и перевести внимание на обсуждение Ольги Бузовой. Вероятно, ее конфронтация с Ольгой будет длиться еще долго.