Шишкова на коленях пытается проползти к победе в «Форт Боярд»

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Быть лучше Решетовой – судя по всему, именно такую цель поставила себе Алена.

Сейчас на юге Франции активно снимается новый сезон телеигры «Форт Боярд». В нем участвуют одни из самых популярных звезд российского шоу-бизнеса, которые согласились на испытания ради победы. Одной из участниц стала Алена Шишкова, и уже после первых дней съемки стало понятно, что она на коленях пытается проползти к желанной победе. В игре много заданий на физическую выносливость, поэтому модель успела заработать рану на ноге, которую скрывает под пластырем.

Очевидно, что Шишкова трудится в поте лица, чтобы показать отличный результат и не подвести свою команду. Но единственная ли это причина? После расставания с Тимати Шишкова не вступала в серьезные отношения, хотя, похоже, на проекте свободная девушка завела «интрижку» с Олегом Майами. У нее могли остаться чувства к бывшему гражданскому мужу Тимати, который является отцом ее ребенка. Шишкова может ради бывшего «пахать», чтобы показать, насколько сильна и физически, и морально. Так она покажет, что ничем не уступает его новой избраннице Анастасии Решетовой.

Отметим, что внезапная любовь между Шишковой и Майами кажется весьма подозрительной. Певец устроил модели романтическое свидание на берегу моря, а затем и вовсе подарил обручальное кольцо. Возможно, что это очередной пиар-ход на камеру, а на самом деле знаменитости не испытывают друг к другу чувств. Хотя нельзя отрицать, что пара действительно захотела закрепить свои отношения официально.