Лобода устроила неадекватный скандал из-за проблем с любовником

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Расшатанная психика певицы не выдерживает проверки на прочность.

Недавно Светлана Лобода устроила неадекватный скандал на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Причиной стало лишение певицы ее собственной VIP-гримерки. Стоит отметить, что это уже не первая подобная ситуация с участием Светланы. Из-за чего же она стала такой нервной? Поведение певицы может являться своеобразным сигналом о том, что ее личная жизнь находится под угрозой.

Несмотря на все свои звездные требования, в последнее время Светлана ведет себя очень странно. Поп-звезда ранее признавалась, что пережила расставание, и это печальное событие весьма сильно на ней отразилось. Тем не менее, это не мешает Лободе выкладывать достаточно провокационные снимки с мужчинами в Instagram.

Недавно в Киев прилетел Тилль Линдеманн, которого многие считают отцом младшей дочери певицы и возлюбленным Лободы. Поклонники артистки выразили опасение, посчитав, что фронтмен Rammstein может забрать Тильду у Светланы. Возможно, именно такая вероятность нагоняет на певицу нервозность и заставляет ее вести себя не совсем корректно. Она сама пока не комментирует произошедшее, оставляя в секрете то, с каким из любовников у нее наблюдаются самые сложные проблемы.