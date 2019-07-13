Black Star Girls или как бы выглядели брутальные рэперы в женском обличии?

Сегодня, 07:08

Тимати, Натан, Мот, Дони, Скруджи и другие музыканты предстанут в образе милых девушек.

С помощью новой специальной программы появилась возможность изменить пол человека по лишь фотографии. Многим стало интересно, как бы выглядели брутальные рэперы в женском обличии?

Все нынешние музыканты лейбла смело смогли бы создать Black Star Girls, а это: Тимати, Натан, Мот, Дони, Скруджи, Миша Марвин, Ternovoy, Danymuse, Pabl.a, Amchi, Slame, Ars-n.

1. Тимати и Мот

2. Натан и Дони

3. Скруджи и Миша Марвин

Некоторые брутальные мужчины превратились в довольно знатных красоток, в которых бы вполне могли влюбиться миллионы зрителей. Впрочем, даже сейчас многие фанатки мечтают о них в своих снах.

4. Ternovoy и Danymuse

5. Pabl.a и Amchi

6. Slame и Ars-n

Многие артисты российской эстрады уже испробовали эту программу, чтобы поделиться с фанатами обликами в старости, в женском или мужском образе. Например, недавно Гарик Харламов опубликовал несколько «Состаренных» фото себя, Тимура Батрутдинова и Вадима Галыгина, чем обрадовал и повеселил пользователей Instagram.