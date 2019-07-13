Black Star Girls или как бы выглядели брутальные рэперы в женском обличии?

Тимати, Натан, Мот, Дони, Скруджи и другие музыканты предстанут в образе милых девушек.
С помощью новой специальной программы появилась возможность изменить пол человека по лишь фотографии. Многим стало интересно, как бы выглядели брутальные рэперы в женском обличии?
Все нынешние музыканты лейбла смело смогли бы создать Black Star Girls, а это: Тимати, Натан, Мот, Дони, Скруджи, Миша Марвин, Ternovoy, Danymuse, Pabl.a, Amchi, Slame, Ars-n.
Некоторые брутальные мужчины превратились в довольно знатных красоток, в которых бы вполне могли влюбиться миллионы зрителей. Впрочем, даже сейчас многие фанатки мечтают о них в своих снах.
Многие артисты российской эстрады уже испробовали эту программу, чтобы поделиться с фанатами обликами в старости, в женском или мужском образе. Например, недавно Гарик Харламов опубликовал несколько «Состаренных» фото себя, Тимура Батрутдинова и Вадима Галыгина, чем обрадовал и повеселил пользователей Instagram.