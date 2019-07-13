Пока Бородина «опрокидывала рюмку», пьяная Орлова убегала от охранника в клубе

Сегодня, 05:07

Ведущие «Дом-2» слишком развязно вели себя на вечеринке. «Пьяные танцы» светских львиц попали в сеть.

Сегодня ночью компания московских селебрити лихо «отожгла» в одном из ночных клубов Москвы. Ксения Бородина, Ольга Орлова и их подруги «засветились» на весь Instagram и «пьяными песнями» и развязным поведением.

Еще до начала развлекательной программы на полупустой сцене девочки начали фотосессию и активную видеосъемку в сторис. Такое чувство, что Бородина вообще сливала все, а вот Орлова на нее частенько за это злилась и что-то с недовольным лицом высказывала.

Видимо Ольга не такая мягкая и доброжелательная, как кажется, говорят же: «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».

В самый разгар тусовки, когда на сцену вышли профессиональные танцовщицы, Орлова посчитала себя одной из них и тоже залезла на танцпол.

Во время ее «зажигательных» танцев, пока Бородина «опрокидывала рюмку», пьяная Орлова убегала от охранника. Секьюрити протянул к ней руку, чтобы снять ее со сцены, но Ольга затясалась между юбками.

Закончилось все песнями в микрофон, однако вокал девочек больше был похож на рой пчел, непопадающих в ноты.

Что такое произошло в жизни подруг, что они с радостью снимают на видео как пьяные отжигают на вечеринке? Все ведь отдыхают и все прекрасно понимают, что расслабиться и отвлечься от работы и семейных обязанностей - это нормально, но зачем выставлять на показ всю грязь, непонятно. Такое поведение говорит лишь о том, что о культуре и манерах в их компании говорить бессмысленно.