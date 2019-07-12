Попрощалась с 20 кг! Солистка группы «Непара» вынуждена вернуться на сцену из-за дорогих операций

Вчера, 23:30

Певице никак не удавалось сбросить вес без пластической хирургии.

Годы, когда группа «Непара» разрывала различные хит-парады с песней «Плач и смотри», давно прошли, но вскоре к музыкальному коллективу может вернуться былая известность, так как солистка Виктория Талышинская наконец вернулась на сцену. Долгое время певица не могла похудеть, располнев после рождения дочери, но за последние полгода она чудесным образом распрощалась с 20 кг сразу! Судя по всему, Талышинская теперь вынуждена вернуться на сцену из-за дорогих операций, которые и могут объяснить столь быстрое избавление от огромного количества лишнего веса. Сама Виктория в интервью рассказала, что ни диеты, ни кутание в тёплые вещи при обильных физических нагрузках не помогали ей привести себя в форму. По всей видимости, некогда стройная певица отчаялась и решила воспользоваться услугами пластических хирургов, ведь достигнутый ею результат поистине поражает. В таком случае её возврат на сцену может быть вынужденной мерой, ведь зачастую подобные операции являются весьма дорогими, а реабилитация после хирургического вмешательства также требует уймы потраченных средств.

Группы, вероятно, ждёт небывалый успех, ведь за время работы на сцене Талышинская в паре с Александром Шоуа отметилась далеко не одним хитом и сумела заполучить любовь многих тысяч поклонников. Однако, в первое время, видимо, певица будет работать практически бесплатно, так как все гонорары ей придётся отдавать в уплату долгов на совершённые операции. Кроме того, далеко не факт, что супруг позволит Виктории и дальше продолжать регулярные выступления, ведь Иван Салахов, с которым Талышинская пребывает в браке с 2015 года, вряд ли захочет самостоятельно воспитывать их дочь Варвару. Хочется верить, что солистке удастся совмещать творческую деятельность и уход за семьёй. Потенциала её группы вполне может хватить для создания ещё нескольких альбомов и массы хитовых композиций.