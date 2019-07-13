Стэйтем нервно курит: Витас открыл бутылку языком в популярном челлендже

Сегодня, 10:30

Певец проявил неординарный подход и смекалку при записи видео.

Витас имел огромную популярность, но со временем о нем стали забывать. В конечном итоге Виталия полностью стерли из памяти многие, но ярые фанаты до сих пор верят, что скоро о нем опять заговорят. Равносильно со спадом популярности, Витас потерял и заработки. В связи с тем, что концертов становилось все меньше, денег от этого не прибавлялось, а в конечном итоге и вовсе доход скатился на нет.

Однако даже несмотря на такую сложную жизненную ситуацию, похоже, что судьба дает Витасу очередной шанс «хайпануть». По всей плане гуляет популярный челлендж, где необходимо открыть пробку на бутылке ногой. Спустя несколько тысяч участников, откручивать стали различными способами и чем неординарнее, тем интереснее. Вот и Витас записал видео, в котором открыл бутылку языком. Конечно, данная запись, опубликованная на странице артиста в Instagram, произвела настоящий фурор. Даже можно сказать, что Стэйтем, который великолепно открыл пробку с «вертушки», нервно курит в сторонке. С какой целью Виталий снимал данное видео непонятно, но есть несколько предположений, которые помогут разобраться в этой ситуации. Первое это то, что артист, понял, что с помощью записи смешного содержания он вновь может «хайпануть» и не исключено, что о нем снова заговорят, а как водится у артистов, разговоры – это путь к деньгам. Но не исключено, что Витас ничего не замышлял, а попросту решил повеселить своих подписчиков и поклонников забавным видео с его участием.