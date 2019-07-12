Выставила истеричкой. Овсянникова публично «облила грязью» Бородину

Сегодня, 22:00

Нервная, неуверенная и неинтересная – такой является Ксения в глазах Марго.

Маргарита Овсянникова – одна из самых скандальных участниц «Дома-2». За несколько лет девушка успела отличиться по-крупному: оскорбления, драки, конфликты с мужчинами и даже ведущими. Однажды Марго попала под горячую руку Ксении Бородиной, которая в карман за словом не полезет. Телеведущая назвала Овсянникову стервятницей, кинувшейся на мясо. Ксению разозлил склочный характер участницы, которой даже не нужно повода для новой ссоры. Видимо, именно это стало причиной того, что Овсянникова публично «облила грязью» Бородину на своей странице в Instagram.

В новой записи Маргарита выставила ведущую истеричкой, которая только кажется успешной. По словам девушки, молодое поколение уже наступает на пятки Ксении, а ее поведение на съемках оставляет желать лучшего. Кричит, нервничает, никому не дает открыть рот – именно такие характеристики получила знаменитость. Теперь остается ждать ответного слова от Ксении, которая никогда не мирится с оскорблениями в свой адрес.