Пусть локти грызёт. Шишкова мстит Тимати через его конкурентов?

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Пока Юнусов обхаживает беременную жену, его бывшая «развлекается» с соперником.

Во Франции стартовали съемки седьмого сезона всем известной передачи «Форт Боярд». В российской версии примут участие многие звезды, среди которых оказался Сергей Шнуров, Ольга Бузова, Анна Седокова, Егор Дружинин и многие другие. Даже модель Алена Шишкова и певец Олег Майами попали в эту компанию.

Недавно Майами поделился на своей странице в Instagram фотографией в обнимку с бывшей возлюбленной Тимати. На данный момент пиаром Олега занимается Максим Фадеев, который является конкурентом Юнусова в жестоком мире шоу-бизнеса. Молодой певец постоянно сотрудничает лейблом продюсера MALFA и пытается «взлететь» под его четким руководством. Случайно ли тесное общение Шишковой с исполнителем? Не исключено, что Шишкова мстит Тимати через его конкурентов, ведь видеть бывшую любовь с соперником должно быть как минимум неприятно.

После разрыва с Тимати Шишкова продолжила вести публичную жизнь и заниматься модельной деятельностью. Ее фигура никак не изменилась после родов, а сейчас звезда похудела еще сильнее. Пусть Юнусов грызет локти – Шишкова не только живет счастливой жизнью, но и может закрутить роман с Майами под носом экс-парня. В любом случае, она его пропиарит, ведь Олег пока «не дорос» до многомиллионной аудитории, как у нее.