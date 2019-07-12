Гузеева решилась на дорогой экспресс-курс похудения – Всё ещё изменяет?

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Актриса и раньше увлекалась внебрачными романами.

Ларису Гузееву считают экспертом в браках отнюдь не случайно, ведь телеведущая за 60 лет своей жизни успела побывать в отношениях как с мужьями, так и с любовниками. Недавно звезда передачи «Давай поженимся!» решилась на дорогой экспресс-курс похудения в клинике «Ревиталь» в Московской области, согласившись также на массу дополнительных процедур для общего омоложения. Со своим мужем Игорем Бухаровым Гузеева состоит в браке с далёкого 1999 года, поэтому вряд ли 59-летний супруг мог стать основным стимулом для столь резких метаморфоз в её внешности. Напомним, ранее Лариса прибегала к различным диетам, поддерживая нужный вес и избавляясь от его излишков. Судя по всему, в жизни Гузеевой появился очередной интересный мужчина, ради которого она и решила привести себя в форму в краткие сроки. В то, что телеведущая могла решиться на измену Бухарову, поверить совсем не сложно, ведь она и раньше ходила от него «налево» и даже признавалась мужу в своих деяниях.

В данный момент сложнее поверить в семейную идиллию в семействе Ларисы, ведь даже в её микроблоге в соцсетях пикантные снимки с другими мужчинами появляются заметно чаще, чем фотографии с её супругом. Похоже, Гузеева всё ещё изменяет Бухарову, но теперь партнёр телеведущей вряд ли обращает какое-либо внимание на поведение супруги. Вполне логично, что нет особого смысла на старости лет разрушать брачный союз и усложнять друг другу жизнь, когда подобные кризисы уже давно миновали в их отношениях. Что касается мужа Ларисы, он ранее пообещал ей, что изменять не станет ни в коем случае, поэтому совесть мужчины должна быть чиста. Остаётся только гадать, когда же либидо 60-летней телезвезды всё же утихнет, и она предпочтёт тихую старость любовным похождениям. Однако, зная характер и повадки «главной свахи страны, этот момент может и вовсе не наступить.