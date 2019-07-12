Довели развод и «голубая» дочь? Агутин мог запить из-за проблем в семье

Сегодня, 19:30

«Помятый» вид, странный репертуар, проблемы с голосом, позорные движения на сцене — похоже, артист снова взялся за старое.

Слухи о проблемах в семье Леонида Агутина и Анжелики Варум ходят уже давно — музыканта неоднократно подозревали в изменах своей супруге. Теперь же в сети поклонники начали говорить о том, что Варум все-таки решила развестись с мужем-изменщиком. Вероятно, неслучайно в последнее время супруги практически не появляются вместе на публике и даже не публикуют общие фото. Постаревший и грустный вид Агутина — еще один повод предполагать о скором разводе пары.

Не исключено, что из-за проблем в семье исполнитель мог снова запить. На новом фото Агутин выглядит подвыпившим — «соловьиные» и немного покрасневшие глаза выдают охмелевшее состоянии артиста. А выступление исполнителя вместе с группой «Отпетые мошенники» и вовсе шокирует. Голосистого артиста буквально не узнать — Агутин как будто разучился петь, его голос практически невозможно расслышать, что заметили и фанаты. А танцевал музыкант так, будто перед выходом на сцену выпил для храбрости.

Неужели до этого довели исполнителя проблемы в отношениях с Варум? Вероятно, скорый развод вызвал сильные переживания у Агутина, которые он, возможно, «глушит» спиртным. Однако это не единственное, что может беспокоить музыканта — «голубая» дочь, видимо, тоже не дает покоя певцу. В сети активно обсуждают нетрадиционную ориентацию дочери Варум и Агутина, которая была замечена за страстными объятиями с подругой. Учитывая «темное» прошлое Агутина, связанное с пристрастием к алкоголю, вполне можно предположить, что артист «сорвался» в тяжелый для него жизненный период.