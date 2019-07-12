Старый для наследства, а молодой для утех: Почему Кравец не развелась с мужем-тираном?

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Светская львица не скрывает, что хочет расправиться с олигархом.

Личная жизнь Алены Кравец и олигарха Руслана не складывается хорошо. Не однократно всплывала информация о том, что муж светской львицы регулярно ее избивает. Кажется, это и стало причиной первого развода. Однако спустя время, супруги вновь сошлись. Одной из причин возобновления отношений, похоже, является то, что Алена привыкла быть обеспеченной, а уйдя от мужа она потеряла большие деньги, ради которых, готова терпеть унижение и тиранию.

Однако долгое время Кравец не смогла терпеть такого отношения к себе и ушла к молодому любовнику. Даже несмотря на то, что супруги не живут вместе, штамп в паспорте у обоих присутствует. Действия Алены можно расценить так – старый для наследства, а молодой для утех. В Stories Instagram, опубликовала ответы на вопросы, которые ей часто задают, одним из которых стало: «Вы хотели бы молодого мужа себе?». Девушка ответила: «Мне бы со «старым» расправиться». Расценить слова Алены можно в нескольких вариантах. Одним из них является то, что Кравец не идет на развод, ожидая кончины супруга, тем самым «захапав» его наследство. Но слово «расправиться» можно расценить, как признание, что Алена хочет покончить с мужем-тираном и ускорить получение «приданого». Почему именно Кравец еще не развелась с супругом, теперь, похоже, понятно.