«Угробят» сына — родят дочь? Топалов оставил ребёнка голодать из-за «проплаченного» отпуска

Вчера, 23:00

«У нас заканчивается прикорм для малыша!», — заявил Влад в сторис, с просьбой привезти детское питание.

Как известно, после долгожданной свадьбы Регина Тодоренко и Влад Топалов отправились в медовый месяц на Кипр в компании годовалого сына. И, судя по всему, отдых вышел из-под контроля. Так, в соцсети звёздные родители опубликовали сторис, где умоляют о помощи с детским питанием. Как оказалось, запасов Тодоренко не хватило, а на территории отеля ничего похожего не найти и теперь Владу и Регине остаётся лишь надеется на отзывчивость поклонников.

Однако, возникает вопрос, почему «горе-родители» сами могут не вернуться в Москву, буквально спустив ситуацию на удачу. Неужели Топалов оставил ребёнка голодать из-за «проплаченного» отпуска? Очевидно, свадебное торжество заграницей обошлось семье в круглую сумму и явно пара «не шикует» на отдыхе в Кипре, судя по регулярным сторис в аккаунте Регины. Однако, это не оправдывает безалаберного отношения знаменитостей к грудному малышу. Очевидно, такое поведение Регины рискует пагубно отразиться на здоровье сына, если только звёздные родители не рассчитывают, что «угробив» мальчика — смогут родить дочь.