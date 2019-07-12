«Минимум 4 месяц»: Гагарина призналась, что скрывает под одеждой выросший живот

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Беременность, как все подумали? Певица просто пожаловалась на проблемы с фигурой.

В последнее время Полина Гагарина сильно похудела. Огромное количество концертов, участие в китайском песенном шоу и работа над другими проектами – все это сильно повлияло на фигуру певицы. Сейчас Полина наконец-то отдыхает с семьей и часто выкладывает снимки в купальниках. Фанаты то и дело норовят ее накормить, ведь многим не нравятся выпирающие кости. Недавно Гагарина призналась, что скрывает под одеждой выросший живот. «Вы меня сглазили», – артистка не стала уточнять причину, почему ее фигура резко изменилась, но все же предпочла не показывать свое проблемное место.

«Минимум 4 месяц», – с преувеличением и шутками написала Гагарина. По ее словам, у нее не получается втянуть живот, хотя на предыдущих фотографиях она успешно справлялась с этой задачей. После данного поста у некоторых подписчиков появилась надежда, что певица немного поправится. Ее худоба может быть опасна для здоровья, но пока поводов для переживаний нет.