«Кто же постит, если я сплю» - Шепелев окончательно забыл о Фриске с новой любовницей

Сегодня, 10:00

Ведущий без стеснения намекнул на другие отношения.

В Instagram-аккаунте Дмитрия Шепелева появилось свежее фото, однако внимание больше привлекает даже не оно, а небольшая подпись к нему. Ведущий шоу «На самом деле» пожаловался на большую усталость после перелета и сказал, что очень хочет спать. А так как на фото он уже был запечатлен лежащим с закрытыми глазами, в конце он написал: «Кто же постит, если я сплю…».

Насколько известно, Шепелев живет вдвоем с сыном. Платону сейчас шесть лет, а это значит, что он вряд ли бы сделал фото с такого высокого и при том удачного ракурса. К тому же, как недавно Дмитрий рассказал, что сын имеет возможность пользоваться своим телефоном всего 20 минут в сутки, и это время он проводит за электронными играми. Судя по всему, телеведущий намекал на любовницу, которая теперь постоянно проводит с ним время, и даже когда он спит.

Примечательно, что Дмитрий разместил фото, которое она сделала, на личной странице, причем оставив рядом с ним столь интригующую подпись. Это может означать, что он больше не намерен скрывать роман. Хотя время назад он делился, как тяжело переносил потерю бывшей возлюбленной Жанны Фриске, время прошло, и он, судя по всему, окончательно забыл о ней с новой любовницей.