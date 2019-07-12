Еда как смысл жизни. Пынзарь бросила детей в Турции ради сала и конфет

Сегодня, 16:00

Если Дарья не остановится, то есть большой риск «переплюнуть» Черно.

Уже больше месяца экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь находится в Турции и, похоже, собирается даже остаться. Недавно она сообщила, что оставляет детей в восточной стране, а сама улетает в Россию. Артем и Давид в это время будут совершенно с чужим человеком – няней, о которой Дарья особо не распространяется. Буквально через несколько дней она вернется вместе с мужем, и они продолжат жить за границей полной семьей. Особенно она акцентировала внимание, что обязательно привезет русское сало и конфеты. Выглядит так, будто телезвезда бросила сыновей ради еды. Совпадение или нет, но пища как будто стала для нее смыслом жизни.

Периодически Дарья показывает подписчикам свой «скромный» завтрак. Обычно, стол обильно заставлен различными блюдами и мало кто удержится от такого искушения. Естественно, после плотных приемов пищи трудно контролировать свою физическую форму, особенно без занятий спортом. Все это сказывается на фигуре Пынзарь, которая недавно заявила, что не считает себя достаточно худой. Поклонники только и ждут, что звезда объявит о новой операции на своем теле.