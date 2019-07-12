Седокова рассекретила беременность Айзы Анохиной

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«Я беременная» — сказала экс-жена Гуфа, не зная, что ее снимают.

Анна Седокова является активным пользователем Instagram и часто публикует фотографии, видео и stories для своих подписчиков. Однако она не всегда обращает внимание, что это может доставить неудобства окружающим. Среди множества коротких видеороликов, опубликованных за последние сутки есть один весьма интересный. Седокова, при попытках показать красивый вид из окна, рассекретила беременность Айзы Анохиной. «Я беременна, я чувствую», — отчетливо слышно за кадром ролика. Видимо, Анна даже не обратила внимания на сказанные слова или не сочла их секретными и не для широкой публики.

Стоит отметить, что совсем недавно Анохина заявила, что за прошедшие 4 месяца с мужем провела всего 4 дня, объяснив работой и большой загруженностью. Не исключено, что отцом ребенка Айзы является не ее супруг Дмитрий Анохин, с которым она в браке более трех лет. По Сети давно ходят слухи о неверности Анохиной.

Несмотря на то, что пара уже имеет совместного наследника — в 2016 году Анохина родила сына Элвиса, ей могли потребоваться новые впечатления и ощущения, а недостаток общения с супругом она могла компенсировать взаимоотношениями с другими мужчинами, а том числе и с бывшим возлюбленным рэпером Гуфом, от которого Айза воспитывает сына. Стоит отметить, что сама Анохина публичных заявлений о своей беременности не делала.