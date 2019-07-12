Михайлов «спалил» последствия провальной пластики. Куда глаза «пропали»?

Сегодня, 19:00

За «ботоксными» щеками почти не видно, куда смотрит Стас.

Уже который месяц в Сети активно обсуждают череду пластических операций Стаса Михайлова: подтянутое лицо, абсолютное отсутствие морщин и гладкая кожа. И как бы артист не старался скрыть хирургические вмешательства, однако, изменения внешности на лицо. Подогрело догадки очередное фото в аккаунте Михайлова. На кадре Стас позирует в компании Эмина Агаларова и Алессандро Сафина.

И всё бы ничего, вот только певец «спалил» последствия провальной пластики: за «поплывшими» щеками артиста неизвестно, куда «пропали» глаза, поскольку ботокс уже настолько деформировал лицо артиста, что едва заметен его взгляд.

Примечательно, что уже и Михайлов не скрывает тот факт, что фанаты перестали узнавать певца на публике. Очевидно, престарелый артист старается задержаться на сцене, завлекая молодую аудиторию любыми способами. Однако, не стоит забывать о пагубных последствиях пластики на организм: начиная от эстетических недочётов до фатального исхода. Очевидно, в погоне за «хайпом» Михайлов рискует поплатиться своим здоровьем, а потому, в первую очередь, стоит задуматься: оправдан ли успех такой высокой ценой?