Майами вскружил голову? Сябитова «послала» противников своего романа с Олегом

Сегодня, 13:10

Грубым жестом сваха, похоже, дала понять, что не нуждается в любовных советах.

Недавняя публикация Олега Майами произвела фурор в сети — исполнитель показал фанатам настоящую романтику с ведущей программы «Давай поженимся!» Розой Сябитовой. Неоднозначные кадры на фоне сеновала спровоцировали различные догадки среди интернет-пользователей. " У Гогена увел?«, „Просто Олег Шаляпин“, — пишут в комментариях подписчики, которые уверены, что Олег увлекся женщинами постарше.

В роман Майами и Сябитовой мало верится, однако все может быть. На снимках Олег и Роза действительно выглядят как пара, а подпись исполнителя к посту „Нам нечего скрывать!“ говорит о многом. К тому же, и сама сваха, видимо, неслучайно продемонстрировала в машине неприличный жест поклонникам.

После того, как Майами намекнул на отношения с Сябитовой и перевел на нее камеру телефона, сваха тут же показала подписчикам средний палец, не проронив ни слова. Неужели Олег на самом деле вскружил Розе голову, от чего она даже потеряла дар речи? Выходит, она заранее решила оригинально ответить всем хейтерам, которые начнут критиковать ее отношения с Майами. Сваха с помощью грубого жеста попросту „послала“ противников своего романа с молодым исполнителем.

Какие на самом деле отношения у Сябитовой с Майами, остается только догадываться. Возможно, это просто была дружеская встреча, однако, стоит заметить, ни Олег, ни Роза не опровергли догадки фанатов на счет своего романа. Не исключено, что между исполнителем и ведущей действительно возникли чувства, которые пока они не выставляют напоказ.