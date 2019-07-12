Изменяет Воле с девушкой? Утяшева без стеснения флиртует со стилистом

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Ляйсан будто мстит Павлу Воле за слухи о его нетрадиционной ориентации.

Ляйсан Утяшева опубликовала новые фото со вчерашних съемок. Помимо видео с позингом в Instagram Stories на ее личной странице появилось фото, сделанное, судя по всему, между съемками, когда ее образ поправляла стилист. Когда девушка потянулась к ее лицу, она схватила руку своей и сделала вид, будто хочет укусить.

Вряд ли кадр был задуман изначально. Тем не менее, в нем можно прочитать непостановочную страсть. Неужели Утяшева изменяет Павлу Воле с девушкой? Есть основания думать, что так это и есть. Стоит отметить, что стилист Надина Смирнова, чья рука почти, а может в конце концов и оказалась в зубах гимнастки, также сделала репост фотографии к себе в Stories, причем только этого снимка. Похоже, женщины не скрывают возможный роман, а может считают, что такой жест не вызвал бы подозрений.

К слову, резидентов Comedy Club, в том числе и Волю, довольно часто обвиняют в нетрадиционной ориентации. Если слухи правдивы, то Утяшева без стеснения флиртует со стилистом либо чтобы отомстить мужу за постоянно поступающий в адрес семьи хейт по этому поводу, либо уже и сама подалась вслед за ним и завела роман на стороне, причем тоже не побрезговав однополыми отношениями.