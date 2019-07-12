Пока-пока, музыка! Лазарев «бросил» карьеру ради театра во Флориде

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Сергей уже давно обещал уйти из шоу-бизнеса и стать актером.

Сергей Лазарев в настоящее время находится на отдыхе в США вместе со своим 5-летним сыном Никитой. Вероятно, место отдыха выбрано не случайно и певец выбирает театр, в котором бы хотел играть, а также решает различные организационные вопросы. Ведь уже несколько лет Лазарев говорит о том, что в 2019 году бросит сцену и уйдет в актеры. А как раз в сентябре состоится открытие театрального сезона.

Получается, что Сергей сказал «пока-пока, музыка» и «бросил» карьеру ради театра во Флориде.

Стоит отметить, что в этом штате достаточно много театров и артисту придется постараться, чтобы выбрать достойный. Около двух лет назад после участия в одном из спектаклей Лазарев понял, что новый вид искусства ему пришелся действительно по душе, и он готов и дальше быть актером театра, забросив концертную деятельность. Но отметил, что сначала нужно время, чтобы притормозить музыкальную деятельность. Судя по всему, многочисленные Instagram stories то из зоопарка, то из Диснейленда с различными персонажами, Сергей выкладывает для отвлечения внимания во избежание лишних вопросов.

В последнее время Лазарев достаточно часто упоминал предстоящий концерт в одном из гей-клубов Москвы. Не исключено, что он станет завершающим в карьере певца, поэтому сейчас активно и рекламируется, чтобы привлечь больше зрителей. Стоит отметить, что в Флориде узаконены однополые браки, а учитывая слухи об нетрадиционной ориентации певца, можно сделать вывод, что штат для возможного переезда выбран неслучайно.