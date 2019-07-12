Кружок «разведёнок». Хилькевич рискует стать дважды разведенной из-за дружбы с Седоковой

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Как известно, трижды разведенные подруги вряд ли могут дать совет о том, как сохранить брак и удержать мужа. Анна Седокова из таких женщин. Она дважды разведена, а также рассталась с отцом своего третьего ребенка - сына Гектора.

Певица разместила у себя в Instagram короткий видеоролик, где снялись: Анна Хилькевич (второй брак), Виктория Боня (разрыв гражданского брака), Айза Анохина (второй брак) и сама дважды разведенная Седокова. Эту группу знаменитостей в сети прозвали кружок «разведёнок». Девушки достаточно близко общаются, и не исключено, но более опытные в семейной жизни пытаются давать советы. В данный момент Анна Халькевич и Айза Анохина состоят в браке.

Однако общение с разведенными, и не единожды, дамами может отразиться на отношениях в семье. Вероятно, Анна Седокова больше не доверяет мужчинам и такое настроение, скорее всего, неосознанно, поддерживает в своих подругах. Если Анна Халькевич продолжит и дальше близко общаться с Седоковой, не исключено, что она рискует стать дважды разведенной. Вдияние подруг еще никто не отменял...