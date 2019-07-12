Единственный честный чиновник России? Мария Захарова удивила «скромными» очками за $200

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Официальный представитель МИД РФ отправилась на отдых в Сочи вместе со своей семьей. Как истинный патриот, Мария Захарова не выбрала для путешествия заграничные курорты, а поддержала туристическую сферу своей страны.

На одном из фото с отдыха Мария Захарова позирует в достаточно простеньких и «скромных» очках. Приблизительная цена аксессуара составляет $200. Такой выбор очков представителя МИД РФ действительно удивляет, ведь как дипломат она могла бы себе позволить роскошь, как другие ее коллеги, которые по несколько раз в году отдыхают на дорогих курортах за границей. Неужели Мария Захарова единственный честный чиновник России?

Помимо недорогих аксессуаров, Мария на отдыхе носила скромные украшения в виде подвески из ракушки, обычной соломенной шляпы. Наряды Захаровой также были достаточно скромны. Никаких брендовых купальников, туфель - обычные летние сарафаны с цветочным принтом. Мария Захарова - успешный дипломат и одна из самых известных женщин в России. Но несмотря на статус, представитель МИД РФ привыкла отдыхать скромно, без излишеств.