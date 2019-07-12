«Дом-2» - счастье или наказание? Почему бывшие участники проекта спиваются и превращаются в наркоманов

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Глеб Жемчугов, Сергей Сичкар, Май Абрикосов и многие другие не смогли найти жизнь за периметром. Что ждёт нынешних участников? Как шоу губит людей, а не помогает им найти свою любовь?

Большинство телезрителей до сих пор продолжают наблюдать за полюбившимся им скандальным телепроектом «Дом-2» и за вновь приходящими участниками, не зная всей правде о популярном шоу. Многие из тех, кто покинул шоу, так и не смогли обрести свое место в жизни. Стоит разобраться, как же их погубил телепроект и «Дом-2» — это счастье или наказание?

Вспомнив старых участников, можно отметить, что около 20 из них оказались на грани: кого-то посадили в тюрьму, кто-то попал в психушку, кто-то стал пить, а кто-то и вовсе начал употреблять наркотики. Все-таки «Дом-2» по большей части наказание, но почему же бывшие участники проекта спиваются и превращаются в наркоманов?

Да, проект дает участникам жилье, работу, заработок, продукты и все остальное, а что же остается ребятам после?

Например, Сергей Сичкар, Анастасия Дашко, Слава Попов Михаил Подоров – они оказались в тюрьме по разным причинам: мошенничество, хранение и торговля наркотиками – ребята не смогли найти работу, чтобы обеспечить себя самостоятельно.

Елена Беркова, Сергей Пустынников, Глеб Жемчугов, Май Абрикосов – были обвиняемыми в употреблении наркотических веществ, а по словам последнего, он употреблял наркотики вместе с продюсером реалити-шоу Алексеем Михайловским на протяжении всего проекта. Так участники сами пошли на такое или все же им помог «Дом-2»?

Проект научил их жить по правилам, показал как себя нужно вести, дал им всё, прикрывал их пока они губили себя пагубными привычками и ломали свою жизнь на глазах у всей страны – «Дом-2» делал рейтинги за счет них.

После проекта им приходилось самостоятельно зарабатывать и учиться жить, но у них не было этих навыков, шоу «подарило» им дурную славу, с которой вряд ли бы их взяли на приличную работу, некоторым приходилось выживать, терпеть насмешки и унижения со стороны, которые, возможно, и сыграли роль в том, что они дошли до такой жизни и опустили руки.

На проекте их не научили ничему хорошему, не дали дорогу в дальнейшую жизнь, не помогли им состояться, не смогли им помочь в каких-то проблемах, а наоборот, сделали из всего этого шоу.

Сейчас же «Дом-2» ничем не изменился, по эфирам, участники также продолжают вести себя на экране аморально, употребляют алкоголь, прячась от камер. По многим участникам часто заметно, что они находятся не в адекватном состоянии.

Уже давно понятно, что руководству совершенно без разницы, кого же брать на шоу, ведь главное, чтобы этот участник приносил хорошие деньги.