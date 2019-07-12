«Агрессивная колхозница»: Сущность Лободы раскрыла Лена Миро

Сегодня, 06:17

Журналистка заявила, что у Лободы напрочь отсутствует чувство меры во всех сферах жизни.

Известная журналистка Лена Миро раскрыла сущность Светланы Лободы и затронула тему ее чувства меры. По мнению журналистки, у Лободы оно полностью отсутствует и проявляется это всех сферах жизни.

Доказательством тому Лена предоставляет слишком частые посещения Светланой косметолога. Девушка была симпатичной от природы, а сейчас она просто уродует себя, считает журналистка. Уродует она себя не только при помощи пластических операций, но и при помощи фотошопа. «Отфотошопленная Лобода и Лобода в реальной жизни – это два разных человека», – уверена Миро.

Не забыла Лена и про чужое фото, которое Лобода опубликовала в своем аккаунте. Это еще один аргумент, что певица не знает границ, заявила журналистка. Ведь Светлана так и не признала, что украла снимок, объяснив это тем, что и не говорила, что на нем она. «Агрессивная колхозница», – выдала Миро в адрес певицы. Журналистка считает, что Лобода должна была извиниться за свой поступок, а поступать так как она низко.