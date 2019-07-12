Крид до сих пор в Black Star! Глобальная «афера» Булаткина и Тимати оказалась продуманной пиар-компанией?

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Странное расставание с лейблом и дополнительные привилегии при уходе исполнителя от Тимура породили разговоры о том, что продюсер не прерывал спонсирование Егора. Антиреклама - тоже реклама.

Егор Крид – единственный исполнитель, который при выходе из Black Star оставил за собой право владеть творческим псевдонимом. Это довольно странно, ведь все помнят, насколько болезненным было расставание Кристины Si с лейблом. А сейчас, наприер, с лейблом продолжает судиться рэпер Natan, который не готов просто так отказаться от своего творческого псевдонима.

Удивительное расставание привело в недоумение многих. Действительно, совсем не ясно, за какие заслуги у Крида появились подобные привилегии перед остальными звездами Black Star?

А после того, как на премии «МУЗ ТВ» Егор получил сразу четыре награды, в его уходе из лейбла появились серьезные сомнения. Ведь в случае с остальными исполнителями песни «замораживались». Подобные меры принимались на тот период времени, пока стороны не решат, кому достанутся треки при расторжении договора.

Также, если Крид действительно вышел с лейбла, Тимати наверняка препятствовал бы тому, чтобы его «преемники» сотрудничали с экс-участником Black Star.

Значит, Крид до сих пор в Black Star, а глобальная «афера» Булаткина и Тимати оказалась продуманной пиар-компанией?

Если это действительно так, значит главной причиной «аферы» можно назвать то, что из-за скандала с уходом одного из лучших исполнителей лейбла Black Star станет более раскрученным и узнаваемым. То есть, теоретически, подобный «конфликт» сторон только пошел бы на пользу и оказал благотворное влияние на развитие лейбла.

Поэтомуь продюсер и исполнитель могут скрывать эту глобальную акцию. В течение нескольких месяцев СМИ массово писали о Black Star, Тимати и Криде - писали, в основном, в негативном ключе. Но именно массовые статьи о лейбле и певце сильно подняли их рейтинги и узнаваемость бренда и музыканта. Чёрный пиар - это 100% работающая реклама, которая и принесла желаемый эффект.