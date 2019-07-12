Фриске снова будет петь! Сестра Жанны подтвердила свой выход на сцену

Сегодня, 05:04

Наталья заявила о работе над дуэтом с другом-музыкантом.

Наталья Фриске не раз заявляла о близкой духовной связи с ранее умершей Жанной. Возможно, именно это повлияло на ее желание пойти по стопам родного человека.

Девушка опубликовала в свой Instagram новую запись. На ней в компании друга-музыканта девушка пыталась исполнить одну из композиций под его аккомпанемент. В комментариях подписчики посчитали очень удачной встречу молодых людей и спросили про исполняемую песню. Наталья поспешила ответить, что это их с другом новая композиция, а потом и вовсе заявила о работе над дуэтом, тем самым подтвердив свой выход на сцену.

Невероятное сходство Натальи со знаменитой сестрой и их фамилия вполне могут помочь ей в достижении успехов в творческой карьере. Женщина не раз утверждала, что «общается» с Жанной даже после ее смерти. Вполне возможно, что под воздействием данного «разговора» Наталья Фриске решила продолжить творческий путь сестры. Фриске снова будет петь!

Ликованию публики не было предела. Верные фанаты творчества Жанны только поддержали стремление Натальи выйти на сцену. Они уверены, что кровная связь сестер сможет «транслироваться» через младшую сестру к старшей.