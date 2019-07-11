Духи тащат на тот свет? Кудрявцева пожаловалась на сглаз

Вчера, 23:33

Красная нитка на руке телеведущей оказалась бесполезной.

Особо суеверная телеведущая Лера Кудрявцева удивила фанатов неожиданным признанием. Как известно, пугливая звезда до сих пор прячет своего маленького ребёночка от глаз посторонних людей, боясь сглаза. Хотя, по последним публикациям, где звезда пожаловалась на какой-то сглаз, можно понятно, что Лера не уберегла свою жизнь от удивительных мистических историй.

«А случались ли с вами какие-нибудь „мистические“ ситуации? Или сталкивались с подобным может быть?» — спрашивает у своих подписчиков Лера, надеясь на помощь неравнодушных людей.

После таких вопросов подписчики отправили десятки устрашающих историй о своём опыте «общения» с призраками, духами, которые тащат на тот свет, или просто мистических совпадений. Лера не из робких, поэтому внимательно прочитала каждую историю и постаралась ответить как-то всем. В одном из комментариев звезда призналась, что у самой таких историй масса, не понятно только, почему звезда об этом не рассказывала раньше.

Возможно, одной из причин скрытности Леры является как раз недавний сглаз. От этого дела не убережёт ни один колдун или ведьма. Что там колдуны, когда даже пресловутая красная нитка на запястье не помогла. Одна надежда на стикера и смайлики в социальных сетях, которые будут и дальше скрывать лицо дочери Кудрявцевой, защищая от злопыхателей.