Анорексия, рак, истощение? Лобода ужаснула Сеть болезненным видом без макияжа

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Бледность, мешки под глазами, «впалые» щеки — Светлане срочно нужно задуматься о здоровье.

Светлана Лобода прославилась не только как одна из самых красивых певиц отечественного шоу-бизнеса, но и как артистка с невероятной самоотверженностью. Лобода продолжала работать даже на последних месяцах беременности, а камни в почках сумели вывести певицу из рабочего графика лишь на некоторое время. Судя по всему, трудоголизм поп-дивы не проходит для неё бесследно, так как недавно она ужаснула Сеть своим болезненным видом без макияжа.

Увидев свежий снимок певицы, многие сразу же поняли, почему Светлана так часто носит солнцезащитные очки даже в помещении. На новом фото экс-солистка группы «ВИА Гра» выглядит неестественно бледно и болезненно, как будто её заменила некая копия, страдающая от серьёзного заболевания. Сама певица объяснила свой удручающий образ, написав на фото, что она очень устала. С одной стороны, именно регулярные рабочие нагрузки могли стать причиной таких метаморфоз во внешности Светланы. Впрочем, не стоит исключать вариант, в котором усталость является симптомом какого-то заболевания, появившегося у певицы вследствие ослабленности всего организма.

Не сложно представить, что из-за интенсивного ритма жизни Лобода раз за разом игнорировала свою бледность, мешки под глазами, впалые веки и прочие симптомы истощения организма, каждый раз откладывая визит к врачу из-за своей занятости. По всей видимости, вскоре концерты роковой блондинки могут оказаться под угрозой срыва, если она и дальше продолжить жить в таком бешеном темпе, не уделяя внимание своему состоянию.

В отличие от прочих звёзд, Светлана успела обзавестись уже двумя наследницами, поэтому дочери должны стать для певицы стимулом для поддержания здоровья. Рождение малышки Тильды проходило недавно в одной из авторитетных клиник Лос-Анджелеса, поэтому своё лечение Лобода, скорее всего, также доверит в руки иностранных профессионалов. Остаётся надеяться, что рак, анорексия и прочие серьёзные заболевания обойдут украинскую красавицу стороной и она вскоре вернёт себе былой образ заводной и сексапильной «зажигалки».