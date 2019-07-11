«Волк» в шкуре «Красной шапочки». Яна Поплавская боится венчания из-за множества любовников?

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Неудачный опыт в браке мог навсегда отвадить актрису от моногамии.

Роль главной героини в фильме «Про Красную шапочку» подарила юной Яне Поплавской широкую известность и всеобщее почитание. Девочка казалась многим идеальной, как и её брак, заключённый в 1986 году с Владимиром Гинзбургом, но это оказалось далеко не так. После плачевного брачного опыта с супружескими изменами Поплавская, видимо, боится венчания из-за множества любовников, которые мешают ей узаконить отношения с новым возлюбленным.

В данный момент актриса состоит в гражданском браке с Евгением Яковлевым, работающим на радио. Несмотря на многократные предложения руки и сердца со стороны мужчины, Яна до сих пор не решилась на свадьбу с ним. Недавно она негативно отозвалась о венчании, публично заявив, что не видит смысла в подобной процедуре, так как венчанные браки распадаются так же часто, как и гражданские. По всей видимости, тем самым Поплавская попросту обеспечила себе своеобразное алиби, скрывающее истинные мотивы её действий. Если актриса по-настоящему любила бы Яковлева всем сердцем, она попросту не смогла бы отказать ему, а в действительности все три попытки Евгения сделать её своей супругой потерпели фиаско.

Видимо, 25 лет моногамии отразились на Яне не лучшим образом, и отныне она не видит преград между получением удовольствия на стороне и поддержанием отношений с одним мужчиной. Сам Яковлев признавался журналистам, что порой Поплавская не появляется дома до самой поздней ночи, аргументируя своё отсутствие необходимостью построения карьеры. Не исключено, что устав от однообразной жизни в браке, Яна отныне решила брать от жизни всё, что ей захочется, включая понравившихся мужчин.

Похоже, что в шкуре «Красной шапочки» отныне может скрываться настоящий «Волк», который эгоистично держит при себе партнёра ради домашнего комфорта, развлекаясь с другими «самцами» за его спиной. Получится, на пути у брака с Яковлевым стоит лишь богобоязненность Поплавской, так как измена мужу после венчания считается тяжелейшим грехом, а в данном случае она не связывает себя с Евгением никакими узами, кроме устных договорённостей, наслаждаясь почти свободной жизнью после рождения двоих детей.