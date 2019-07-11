Избавилась от «селёдки». Рудковская сменила причёску из-за давления хейтеров

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Но «скандинавский блонд» Яна все же оставила.

Прическа Яны Рудковской всегда вызывала множество вопросов у хейтеров. Многим подписчикам продюсера не нравились «убитые» локоны и удлиненная челка, которую со временем стали называть «селедкой». Судя по последнему посту в сети Instagram, Рудковская прислушалась к советам и сменила образ из-за давления недоброжелателей. Пока она только примеряет новую прическу, но полностью челку еще не отрезала. Большинство поклонников отреагировали положительно, поэтому стоит ожидать, что вскоре Яна предстанет в новом образе.

Некоторые фанаты отметили, что вместе с ненавистной «селедкой» звезда избавилась от нескольких лет. Кроме того, она подчеркнула свой образ естественным макияжем, который трудно разглядеть на первый взгляд. Цвет Рудковская оставила прежним. По ее словам, она уже много лет красится в «скандинавский блонд», хотя на некоторых фотографиях он выглядит желтым.