Дешевле Гузеевой? Астролог Володина намекнула на низкую зарплату в «Давай поженимся»

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В отличии от Ларисы с квартирой за 80 миллионов, Василиса на один кабриолет копила 20 лет.

Легендарные ведущие-свахи «Первого канала» не такие уж и равные в своём заработке. Сколько лет Василиса Володина и Роза Сябитова борются за статус главных ведущих программы, Лариса Гузеева не сдаёт своих позиций. Оставаясь наиболее востребованной свахой и скандальной ведущей, звезда «Давай поженимся» неоднократно становилась даже объектом насмешек Гарика Харламова. Пока Лариса почивает на лаврах и, очевидно, пользуется благами повышенной зарплаты, ведущий астролог Володина получает гроши, на которые даже содержать семью выходит с большим трудом.

«Права у меня почти 20 лет, уже меняла. Получала исключительно честно и сама. Но не водила: не было машины», – с горечью заметила Василиса.

Василиса, естественно, намекнула на низкую зарплату в шоу, ведь иначе нет объяснения, что звезда не могла позволить себе захудалую колымагу в течение 20 лет. При этом сейчас астролог хвастается фотографиями за рулём новенького кабриолета марки «BMW». Видимо, терпения и сил наконец хватило «наженить» столько пар, чтобы вышло на желанную машинку.

Экономия на машину столько лет точно говорит о незначительных доходах третьесортных ведущих «Первого канала». Естественно, яркая Лариса не только работает на телевидении, но и имеет большие связи, чтобы суметь купить квартиру за баснословную сумму. Но это не значит, что Василиса дешевле самой Ларисы.