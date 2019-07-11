«Жирует» и не стыдно! Успенская похвасталась котлетами из королевских креветок

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Певица не скрывает, что может позволить себе дорогостоящие удовольствия.

65-летняя Любовь Успенская не стесняется появляться на публике в раскованных образах и демонстрирует стройные ноги, ухоженное декольте и гладкую кожу. Несмотря на то, что певица отрицает участие пластического хирурга, ее изменившаяся внешность и почти полное отсутствие морщин, говорит об обратном.

Также Успенская любит путешествовать по миру и делиться с поклонниками яркими снимками. Стоит отметить, что пластическая хирургия и туризм — недешевые удовольствия. Ранее артистка выложила в Instagram ролик, в котором похвасталась котлетами из королевских креветок. В коротком видео Успенская рассказала спокойным голосом рецепт, как будто каждый день им пользуется. Создается впечатление, что певица «жирует» и ей совершенно не стыдно.

Большинство поклонников артистки вряд ли могут позволить себе такое дорогостоящее удовольствие. Надо заметить, что роскошная жизнь Любови коснулась и ее собаки Фрэнки, для которого она наняла личного повара, который ездит вместе с ними на гастроли и готовит его любимые блюда.

На 2019 год у Успенской запланирован тур по крупным городам Украины, билеты на которые активно раскупаются, несмотря на стоимость, которая достигает до 4300 гривен (около 10500 рублей). Один концерт артистки оценивается от 1 миллиона рублей и больше. Корпоративное выступление от Любови обойдется в 1,5 миллиона рублей.