Теперь по девочкам? «Брошенная» дочь Агутина и Варум пустилась «во все тяжкие»

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Без любви родителей Лиза могла попробовать нетрадиционные отношения.

Не все знают, что у Леонида Агутина и Анжелики Варум есть дочь Елизавета, которой в этом году исполнилось 20 лет. После рождения девочка сразу попала к родственникам Майами и с тех пор проживает в Америке. Звездная пара редко упоминает о дочери, практически не видится с ней, и, скорее всего, мало что знает о настоящей жизни своего ребенка.

Судя по Instagram-аккаунту Елизаветы, она выросла творческим человеком. Девушка постоянно выкладывает видео, где играет на гитаре, фортепиано или поет. Похоже, музыка стала для нее всем, как и для родителей. Между тем, одно из последних фото кажется подозрительным.

То ли в белье, то ли в кружевной майке Елизавета крепко прижимает неизвестную девушку и наслаждается игрой на гитаре с закрытыми глазами. Однополые отношения — дело привычное в США. Не исключено, что она пустилась «во все тяжкие» из-за нехватки родительской любви и ищет ее весьма нестандартным способом.

Теперь по девочкам? Этот вопрос сразу возникает после просмотра откровенных фото. «Брошенная» звездными родителями девушка могла найти утеху в подруге, но вряд ли такие предпочтения понравятся маме и папе.