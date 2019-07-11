Метит на место Пугачевой? Звезда «Уральских пельменей» намекнула на «свидание» с Галкиным

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«Как-то раз с Максимом Галкиным», - оставила неоднозначный комментарий Михалкова под общим фото с юмористом.

Несколько дней назад в сети появился довольно неожиданный снимок, на котором запечатлен Максим Галкин вместе с актрисой и телеведущей Юлией Михалковой. Все дело в том, что кадр был сделан на территории поместья звездных супругов. Сама Михалкова не стала расписывать подробности кадра, однако фигура дракона, которую можно рассмотреть на фото, подтверждает вышесказанное.

«Как-то раз с Максимом Галкиным», - отметила под снимком звезда «Уральских пельменей». Сама фраза кажется очень подозрительной, как будто актриса специально спровоцировала фанатов на различные догадки, связанные с изменами юмориста. Интересно, что сама суть поста, в котором говорится о блогерах, абсолютно не вяжется с таинственной встречей Юлии с Максимом. Складывается впечатление, что Михалкова попросту намекнула на «свидание» с мужем Пугачевой, но сделала это так очень аккуратно. Неужели метит на место Пугачевой? К слову, Михалкова – свободная женщина. Вполне вероятно, актриса «приглядела» Максима уже давно, а общие интересы лишь помогли Юлии сблизиться с Галкиным.

Интересно, что в комментариях многие подписчики пришли к выводу, что Максим и Юлия – красивая пара. «Вы здорово смотритесь вместе», «Очень красивая пара», - пишут фанаты. Некоторые, вероятно, что-то заподозрили и решили предупредить Юлию о возможных последствиях встреч с Максимом: «Смотри, чтоб Борисовна не узнала про вечер». Когда и зачем встречались Галкин и Михалкова, остается только догадываться. Вероятно, актриса знала, что может спровоцировать различные слухи в сети снимком с юмористом, однако почему-то оставила пост без объяснений.